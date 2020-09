(Di lunedì 14 settembre 2020), 66 anni, è l'ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda, entrambe concorrenti del Grande Fratello Vip 5, al via su Canale 5 lunedì 14 settembre 2020., giornalista Rai dal 1987, è stato sposato con la conduttrice dal 1987 al 1999, con divorzio nel 2004. Dal matrimonio è nata Guendalina (classe 1988), ma anche Gian(1992).: età,, ex14 settembre 2020 13:16.

toysblogit : Amedeo Goria: età, Instagram, ex moglie, carriera - gianpaolomartel : RT @eziopreggio: @gianpaolomartel @hipsterdelcazzo Troppo tardi, battuto sul tempo da Amedeo Goria - eziopreggio : @gianpaolomartel @hipsterdelcazzo Troppo tardi, battuto sul tempo da Amedeo Goria -

Ultime Notizie dalla rete : Amedeo Goria

Oggi, lunedì 14 settembre, in prima serata su Canale 5, in onda la prima puntata della quinta edizione Grande Fratello Vip. Al timone del reality, prodotto da Endemol Shine Italy, Alfonso Signorini co ...Stefano Rotondo è il fidanzato di Guenda Goria e stanno insieme da 12 lunghi anni. Dice di aver trovato il suo equilibrio. Una storia un po’ particolare la loro che ha fatto anche un po’ di scalpore d ...