Zajc al Genoa: dai primi contatti del 20 agosto all'annuncio ufficiale

Ora è ufficiale, Miha Zajc è un calciatore del Genoa. L'annuncio lo ha diramato pochi minuti fa il Fenerbahce attraverso il proprio sito ufficiale. Vi avevamo anticipato l'interesse, del Genoa in esclusiva e adesso il centrocampista sloveno vestirà la maglia rossoblu. L'accordo prevede il prestito di un anno con diritto di riscatto.

