Virus | 1 458 nuovi casi e 7 morti Contagi in calo | 443 guariti da ieri

momentosera : #Coronavirusitalia: dall’inizio dell’epidemia, almeno 287.753 persone (+1.458) hanno contratto il virus. Di queste,… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus 458

Corriere della Sera

Sono 1.458 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in lieve diminuzione rispetto a ieri (1501), 265 dei quali in Lombardia, che risulta, al momento, tra le regioni maggiormente inte ...Coronavirus, oggi in Italia si riscontra un lieve calo dei contagi, accompagnato però da un minor numero di tamponi. Nelle ultime 24 ore in Italia, infatti, sono stati registrati 1.458 nuovi casi di C ...