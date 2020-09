Traffico Roma del 13-09-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 settembre 2020) Luceverdeuna sera per l’ascoltointenso in queste ore in direzione della capitale sulla A24 code all’altezza della barriera diest tra le tappe in entrata asulla diramazioneSud a tratti sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna tra Laurentina ed a via Anagninalungo la tangenziale est e tra via Prenestina & viale Castrense in direzione di San Giovanni sulla Salaria file tra Villa Spada aeroporto dell’Urbe in direzione del centro a sud dell’ accordo sulla via Ardeatina code tra via della Falcognana di raccordo anulare sulla Pontina invece il rallentamenti tra Pomezia e via di Decima in direzione disono possibili rallentamenti della manifestazione podistica...