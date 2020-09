Traffico Roma del 13-09-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 settembre 2020) Luceverdedalla redazionenel complesso regolare Sui raccordi autostradalini sulle principali vie della città in città segnaliamo un incidente precedente in soccorso di all’altezza di via Bartolomeo gosio nel pomeriggio invia la manifestazione podisticariparte riparticon partenza alle 16:30 l’arco di Costantino e arrivo all’interno dello stadio dell’atletica Nando Martellini le chiusure ilche dalle 15 coinvolgeranno l’aria di Caracalla Pino le menti deviate le linee 118 160 e 628 possibili rallentamenti e disagi al passaggio degli Atleti anche su via di Porta Capena nel pomeriggio dalle 17 alle 20 invece manifestazione in piazza Santi Apostoli sono possibili disagi in zona per i dettagli di queste e ...