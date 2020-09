Siete indecisi sul Referendum? Non fate come me (Di domenica 13 settembre 2020) “Voterò NO, perché il SI è cavalcato dal Movimento 5 stelle e non voglio che una vittoria dei SI passi per una vittoria personale. Loro sono un disastro. Incompetenti, pressapochisti … e alcuni sono pure cattivi.”Sulla seconda parte confesso di essere moderatamente d’accordo. Ma non trovo corretto il nesso. È come se mi rifiutassi di assaggiare un piatto perché il cuoco che lo ha cucinato mi è antipatico. Di più, dico che è cattivo senza neanche assaggiarlo. Beh, io non sono fatto così.“Voterò SI, perché almeno così saranno in meno a rubare.”Non lo capisco. È disfattismo. È un giudizio spietato ma anche suicida, tipico di chi pensa che siano tutti disonesti tranne sé stesso naturalmente. Il fatto è che ciascuno giudica con ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 settembre 2020) “Voterò NO, perché il SI è cavalcato dal Movimento 5 stelle e non voglio che una vittoria dei SI passi per una vittoria personale. Loro sono un disastro. Incompetenti, pressapochisti … e alcuni sono pure cattivi.”Sulla seconda parte confesso di essere moderatamente d’accordo. Ma non trovo corretto il nesso. Èse mi rifiutassi di assaggiare un piatto perché il cuoco che lo ha cucinato mi è antipatico. Di più, dico che è cattivo senza neanche assaggiarlo. Beh, io non sono fatto così.“Voterò SI, perché almeno così saranno in meno a rubare.”Non lo capisco. È disfattismo. È un giudizio spietato ma anche suicida, tipico di chi pensa che siano tutti disonesti tranne sé stesso naturalmente. Il fatto è che ciascuno giudica con ...

