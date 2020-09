Scuola, De Luca ribadisce: Si apre il 24 settembre (Di domenica 13 settembre 2020) Mentre in altre regioni d’Italia si fanno le cartelle per l’apertura dell’anno scolastico, in Campania gli studenti dovranno attendere ancora 10 giorni. Lo ribadisce il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, dopo l’incertezza scatenata da alcune sue dichiarazioni ieri, con un nuovo post e un video su Facebook torna a fare chiarezza sull’argomento. “Ne approfitto – scrive – per ribadire che IN CAMPANIA LE SCUOLE APRONO IL 24 settembre. Di fronte all’apertura dell’anno scolastico, Il Governo ha reso facoltativi il test per docenti e personale. Noi invece in Campania abbiamo deciso che sono obbligatori perché dobbiamo dare sicurezza alle famiglie. Dobbiamo fare 140mila test sierologici e poi molecolari. Non è semplice, abbiamo deciso per senso di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 13 settembre 2020) Mentre in altre regioni d’Italia si fanno le cartelle per l’apertura dell’anno scolastico, in Campania gli studenti dovranno attendere ancora 10 giorni. Loil presidente della Regione Campania Vincenzo Deche, dopo l’incertezza scatenata da alcune sue dichiarazioni ieri, con un nuovo post e un video su Facebook torna a fare chiarezza sull’argomento. “Ne approfitto – scrive – per ribadire che IN CAMPANIA LE SCUOLE APRONO IL 24. Di fronte all’apertura dell’anno scolastico, Il Governo ha reso facoltativi il test per docenti e personale. Noi invece in Campania abbiamo deciso che sono obbligatori perché dobbiamo dare sicurezza alle famiglie. Dobbiamo fare 140mila test sierologici e poi molecolari. Non è semplice, abbiamo deciso per senso di ...

