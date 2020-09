Scuola: a mezzogiorno il messaggio di Conte Il presidente del Consiglio alla vigilia di un anno scolastico di un anno sconvolgente. Mennea: in Puglia far slittare l'inizio delle lezioni (Di domenica 13 settembre 2020) Scrive Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei ministri: Alle ore 12 rivolgerò un messaggio a studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scolastici e personale che dalla prossima settimana si apprestano all’inizio dell’anno scolastico. Un inizio a singhiozzo perché, a fronte di chi inizierà domani (12 regioni) e con caratteristiche diverse praticamente da istituto ad istituto, c’è chi come la Puglia inizierà il 24. Dopo le elezioni. Le foto si riferiscono a due plessi dell’istituto comprensivo “Chiarelli” di Martina Franca: uno è sede di seggio elettorale (stanza vuota, impossibile allestire sin da ora per ... Leggi su noinotizie (Di domenica 13 settembre 2020) Scrive Giuseppedeldei ministri: Alle ore 12 rivolgerò una studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scolastici e personale che dprossima settimana si apprestano all’dell’. Una singhiozzo perché, a fronte di chi inizierà domani (12 regioni) e con caratteristiche diverse praticamente da istituto ad istituto, c’è chi come lainizierà il 24. Dopo le e. Le foto si riferiscono a due plessi dell’istituto comprensivo “Chiarelli” di Martina Franca: uno è sede di seggio elettorale (stanza vuota, impossibile allestire sin da ora per ...

Eny__Styles : ho appena realizzato che oggi è domenica 13 settembre dato che è già passata la mezzanotte e domani inizia la scuol… - needvharold : comunque nella mia scuola hanno deciso che entriamo alle nove e usciamo a mezzogiorno,non so che pensare onestamente - bangtanxvm : Secondo me sarà un ritorno a scuola traumatizzante, svegliarsi da mezzogiorno alle 6 di mattina non è da poco?? - bangtanxsmiles : @Stellaa130613 ?????? si ma anche io lunedì entro a scuola ma continuo ad andare a letto alle 3 e svegliarmi a mezzogiorno - mastaicalmo : sono felice perché inizio scuola il 25 e farò 2 giorni di lezioni online,2 giorni uscirò all’una e 2 giorni a mezzogiorno -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola mezzogiorno Scuola: a mezzogiorno il messaggio di Conte Noi Notizie Dove vanno a finire i fondi del nuovo piano per i grandi progetti culturali

Dei 103 milioni appena stanziati dal Mibact per i grandi centri culturali, solo 3 vanno al Sud, mentre 100 sono destinati al Nord e al Centro. Può una strategia nazionale escludere una parte del paese ...

Sud penalizzato/ Perché i fondi non bastano per ripartire tutti insieme

Il Covid 19 non è stato una livella. Non è vero che ci ha reso tutti più uguali, un po’ più poveri ma più uguali. Proprio i dati del mercato del lavoro usciti ieri ci dimostrano che purtroppo è vero l ...

Dei 103 milioni appena stanziati dal Mibact per i grandi centri culturali, solo 3 vanno al Sud, mentre 100 sono destinati al Nord e al Centro. Può una strategia nazionale escludere una parte del paese ...Il Covid 19 non è stato una livella. Non è vero che ci ha reso tutti più uguali, un po’ più poveri ma più uguali. Proprio i dati del mercato del lavoro usciti ieri ci dimostrano che purtroppo è vero l ...