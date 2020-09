Rotolini nutella e mascarpone | facilissimi | velocissimi | buonissimi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 13 settembre 2020) Isono il dessert che proprio non può mancare se avete voglia di dolce! Il ripieno si scioglie in bocca e vi porta direttamente in paradiso. La bontà squisita dellaincontra il delicatoin un connubio di sapori che estasierà i vostri sensi! La ricetta per realizzare questi dolcetti è facilissima. Anche gli ingredienti utilizzati sono di facile reperibilità. Potete presentarli come dolce a fine cena oppure come spezza fame quando si ha voglia di qualcosa di buono ma, attenzione, potrebbero causare dipendenza! Curiose di scoprire la ricetta? Allora non aspettate ancora e tuffatevi nel gusto!: facili da fare ePer ...