Psg, Tuchel sfida il Marsiglia: “Festeggiano per nostre sconfitte perché non hanno altro per cui esultare…” (Di domenica 13 settembre 2020) Tutto è pronto per il classico di Francia tra Paris Saint-Germain e Marsiglia. Alle 21, al Parco dei Principi andrà in scena il big match del campionato francese. Nonostante le tante assenze da parte dei campioni di casa, il tecnico Thomas Tuchel si è detto pronto per vincere e far dimenticare il debutto horror contro la neo promossa Lens. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore non ha mancato di pizzicare i rivali dell'OM con una frecciata bella e buona...Tuchel: stoccata al Marsigliacaption id="attachment 1011299" align="alignnone" width="522" Tuchel (Getty Images)/caption"Il Marsiglia è una grande squadra, ma arriva troppo presto. Avremmo dovuto giocare questa partita a ottobre o novembre, con tutti i giocatori a disposizione", ha esordito ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 settembre 2020) Tutto è pronto per il classico di Francia tra Paris Saint-Germain e. Alle 21, al Parco dei Principi andrà in scena il big match del campionato francese. Nonostante le tante assenze da parte dei campioni di casa, il tecnico Thomassi è detto pronto per vincere e far dimenticare il debutto horror contro la neo promossa Lens. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore non ha mancato di pizzicare i rivali dell'OM con una frecciata bella e buona...: stoccata alcaption id="attachment 1011299" align="alignnone" width="522"(Getty Images)/caption"Ilè una grande squadra, ma arriva troppo presto. Avremmo dovuto giocare questa partita a ottobre o novembre, con tutti i giocatori a disposizione", ha esordito ...

