Pagelle Parma-Genoa 1-0 | voti e tabellino amichevole 2020

Leggi su sportface

(Di domenica 13 settembre 2020) Le, ie ildi1-0, matchche precede l’esordio in campionato delle due squadre. Ritmi bassi e poche occasioni nel corso della prima frazione di gioco: la chance più nitida dei primi 45′ è del. Al 5′ Ghiglione carica il destro e colpisce il palo dalla distanza. La prima vera risposta delsi registra in avvio di ripresa: Kurtic crossa, Cornelius fa da sponda per Dezi che a botta sicura spara alto. All’80’ c’è il gol del vantaggio del: Cornelius protegge palla e conclude, Perin respinge e in area è Karamoh a trovare lo spazio per il tiro e firmare l’1-0.(4-3-3): Sepe 6; Darmian 6, ...