Omicidio Willy | chiesto l’isolamento per i fratelli Bianchi e Pincarelli

Marco e Gabriele Bianchi e Mario Pincarelli si trovano in carcere da una settimana, questo è il tempo che è trascorso dal brutale Omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Paliano pestato fino alla morte davanti ad un locale di Colleferro. Passati i funerali, ai quali hanno partecipato migliaia di persone, la direzione del carcere di Rebibbia fa sapere che sta valutando, a seguto della richesta dei legali, di tenere i tre accusati in isolamento. Per i quattro, Francesco Belleggia si trova ai domiciliari, il capo d'imputazione è passato da Omicidio preterinzionale a volontario. A riferirlo è Il Messaggero, che fa sapere come la direzione sta al momento valutare di prolungare l'isolamento dei tre.

Erano passati anche da Giulianello di Cori i ragazzi finiti in carcere con l'accusa di avere ucciso a calci e pugni Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Nel giorno dei funerali del ragazzo pestato barb ...

Omicidio Willy: l’onda candida al suo funerale, poi nelle valli torna la paura

Folla alla cerimonia funebre del ragazzo ucciso a botte. Il vescovo: «Una sconfitta per tutti. Ma i paesi in crisi temono altre violenze: «Lo spaccio? Più facile del lavoro» ...

Erano passati anche da Giulianello di Cori i ragazzi finiti in carcere con l'accusa di avere ucciso a calci e pugni Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Nel giorno dei funerali del ragazzo pestato barb ...Folla alla cerimonia funebre del ragazzo ucciso a botte. Il vescovo: «Una sconfitta per tutti. Ma i paesi in crisi temono altre violenze: «Lo spaccio? Più facile del lavoro» ...