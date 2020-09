Morbidelli vince a Misano davanti a Bagnaia e Mir | Rossi è quarto

(Di domenica 13 settembre 2020)ADRIATICO (ITALPRESS) – Francodomina eil Gran Premio di San Marino, sesta prova stagionale del Mondiale MotoGp. Sul circuito diAdriatico, il 25enne pilota romano della Petronas Yamaha SRT centra il suo primo successo in carriera nella classe regina precedendo Peccoe Joan Mir mentre Valentino, a lungo alle spalle di, deve alla fine accontentarsi della quarta piazza. Settimo Andrea Dovizioso, che balza in testa alla classifica iridata a spese di Fabio Quartararo: gara da dimenticare per il francese, per due volte sulla ghiaia e a secco di punti. (ITALPRESS).

