Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 13 settembre 2020 (Di domenica 13 settembre 2020) Torna domenica 13 settembre 2020 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 13 settembre 2020 Dopo la pausa estiva, tornano gli appuntamenti settimanali con il seguitissimo salotto serale di Barbara D’Urso. Si parte decisamente col botto, infatti tra gli ospiti ci saranno Fabrizio Corona, Gina Lollobrigida e la reunion dei partecipanti della primissima edizione del Grande Fratello che cominciò esattamente 20 anni fa. Infine sarà presente anche Angela Chianello, la signora di ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 13 settembre 2020) Torna domenica 13Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATENon è la D’Urso:13Dopo la pausa estiva, tornano gli appuntamenti settimanali con il seguitissimo salotto serale di Barbara D’Urso. Si parte decisamente col botto, infatti tra glici saranno Fabrizio Corona, Gina Lollobrigida e la reunion dei partecipanti della primissima edizione del Grande Fratello che cominciò esattamente 20 anni fa. Infine sarà presente anche Angela Chianello, la signora di ...

