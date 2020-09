Lapo Elkann parla del suo dramma: “A 13 anni hanno abusato di me più volte” (Di domenica 13 settembre 2020) Lapo Elkann ospite a Verissimo Dopo un lungo periodo di stop dovuto alla quarantena e all’emergenza sanitaria, sabato 12 settembre 220 alle 16 su Canale 5 riparte la nuova edizione di Verissimo. Silvia Toffanin parte alla grande intervistando nel suo salotto televisivo un personaggio molto forte: Lapo Elkann. Quest’ultimo che ha sempre avuto una vita irregolare, davanti alle telecamere e soprattutto alla compagnia di Pier Silvio Berlusconi ha confessato che per anni è stato abusato. Delle azioni violente avvenute quando lui era ancora un bambini, infatti frequentava il collegio. Il rampollo degli Agnelli abusati quando era adolescente Un po’ di tempo fa Lapo Elkann aveva già confessato di aver subito degli abusi quando ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 13 settembre 2020)ospite a Verissimo Dopo un lungo periodo di stop dovuto alla quarantena e all’emergenza sanitaria, sabato 12 settembre 220 alle 16 su Canale 5 riparte la nuova edizione di Verissimo. Silvia Toffanin parte alla grande intervistando nel suo salotto televisivo un personaggio molto forte:. Quest’ultimo che ha sempre avuto una vita irregolare, davanti alle telecamere e soprattutto alla compagnia di Pier Silvio Berlusconi ha confessato che perè stato. Delle azioni violente avvenute quando lui era ancora un bambini, infatti frequentava il collegio. Il rampollo degli Agnelli abusati quando era adolescente Un po’ di tempo faaveva già confessato di aver subito degli abusi quando ...

