L'affondo di Zingaretti: "Non siamo subalterni, combatteremo per il Mes" (Di domenica 13 settembre 2020) AGI - Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, riparte dalla festa dell'Unità di Modena per spronare il partito. “Altro che subalternità. Dovremo ancora combattere perché siamo forze diverse. Sapevamo che il cammino era accidentato ma abbiamo combattuto. Non abbiamo paura di combattere. Lo faremo sulla sanità pubblica perché ancora dovete convincerci del motivo per il quale non ricorrere al Mes", ha detto. Leggi su agi (Di domenica 13 settembre 2020) AGI - Il segretario del Pd, Nicola, riparte dalla festa dell'Unità di Modena per spronare il partito. “Altro chetà. Dovremo ancora combattere perchéforze diverse. Sapevamo che il cammino era accidentato ma abbiamo combattuto. Non abbiamo paura di combattere. Lo faremo sulla sanità pubblica perché ancora dovete convincerci del motivo per il quale non ricorrere al Mes", ha detto.

