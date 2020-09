Juventus | John Elkann | “Obiettivo decimo scudetto consecutivo”

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 13 settembre 2020) Ad una settimana esatta dall’esordio in campionato, lasarebbe concentrata su molteplici questioni. Esigenze di calciomercato, conti in rosso ed un assetto tattico da scoprire, sono solo alcune degli argomenti da affrontare più o meno tardi in questo periodo. Dopo il flop Champions League dello scorso anno e la conquista di un solo trofeo su quattro, in questo precampionato lastarebbe fissando gli obiettivi da portare a termine. I tifosi, intanto, sono divisi: tra chi vorrebbe vedere la Vecchia Signora raggiungere ilconsecutivo e tra chi “sacrificherebbe” il Tricolore per portare a casa la coppa dalle grandi orecchie che manca nella bacheca bianconera ormai da 26 anni. LEGGI ANCHE: Calciomercato, spunta la telefonata a ...