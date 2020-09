Harry e Meghan rimangono in America, troppi soldi in ballo (Di domenica 13 settembre 2020) Colpo di scena: Harry aveva appena detto di sentire nostalgia per Londra e invece il suo ritorno nella Royal family è sempre più lontano. In occasione del trentaseiesimo compleanno il secondogenito di Lady Diana riceve un gran bel regalo: un contratto multimilionario con Netflix – la piattaforma californiana che distribuisce via Internet film, serie tivù e programmi d’intrattenimento – per lui e sua moglie Meghan Markle. Dalle colonne del New York Times il principe ha confermato raccordo, il cui valore pare si aggiri sui 150 milioni di dollari, 130 milioni di euro. In base al contratto, la coppia sarà impegnata per anni con film, documentari e show per bambini. E non è escluso che coinvolgano il loro piccolo Archie. «Vogliamo fare programmi che informino e diano speranza », ha ... Leggi su controcopertina (Di domenica 13 settembre 2020) Colpo di scena:aveva appena detto di sentire nostalgia per Londra e invece il suo ritorno nella Royal family è sempre più lontano. In occasione del trentaseiesimo compleanno il secondogenito di Lady Diana riceve un gran bel regalo: un contratto multimilionario con Netflix – la piattaforma californiana che distribuisce via Internet film, serie tivù e programmi d’intrattenimento – per lui e sua moglieMarkle. Dalle colonne del New York Times il principe ha confermato raccordo, il cui valore pare si aggiri sui 150 milioni di dollari, 130 milioni di euro. In base al contratto, la coppia sarà impegnata per anni con film, documentari e show per bambini. E non è escluso che coinvolgano il loro piccolo Archie. «Vogliamo fare programmi che informino e diano speranza », ha ...

