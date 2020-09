Godfall torna a mostrarsi in un nuovo trailer sul combattimento e le boss fight

Leggi su eurogamer

(Di domenica 13 settembre 2020) Durante il proprio panel all'evento PAX Online tutt'ora in corso, Gearbox Publishing ha svelato delmateriale legato al suo imminente looting-slashing per PC e PlayStation 5,, per chi non lo sapesse, ci metterà nei panni di un cavaliere Valorian, guerriero divino in grado di equipaggiare Valorplates, armature leggendarie in grado di trasformare il vostro personaggio in maestri delall'arma bianca. Durante l'esplorazione del reame di Aperion, bisognerà affrontare schiere di nemici e potenziarsi grazie al generoso loot che dropperanno.Nei due video condivisi, visibili in fondo alla notizia, possiamo ammirare tantogameplay in azione, un accenno di cutscene e perfino una battaglia con un.