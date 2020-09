Gli sparano in strada nel Lecchese | 47enne gravissimo

(Di domenica 13 settembre 2020) ANSA, - OLGINATE, LECCO,, 13 SET - Un uomo di 47 anni è stato colpito pernella frazione Santa Maria a Olginate, nel, da tre colpi di pistola ed è in gravissime condizioni. L'...

erasmodapisa1 : @Signorasinasce Aspettano che qualcuno gli sparano così incolpano Salvini e partecipano al funerale - Nico60766570 : Poi quando gli sparano diventano delle vittime. - lubenasich : @MFinestri @Forchielli E comunque il Venezuela l'intero comparto poppatorio è intatto, solo che le risorse da distr… - SymoSnipe : @FraPolll2 Alla prossima gara gli sparano - MarcoMazzanti9 : @Topo_Ligio Poi si incazzano se gli sparano -

Ultime Notizie dalla rete : Gli sparano

Agenzia ANSA

Olginate (Lecco) - Un uomo di 47 anni è stato colpito per strada nella frazione Santa Maria a Olginate, nel Lecchese, da tre colpi di pistola ed è in gravissime condizioni. L'aggressore è fuggito. Sul ...A luglio nel giro di due giorni sono morte Anastasia Rossi, Eufrosina Martini e Grazia Sicilia. Hanno poche cose in comune: Anastasia era un’infermiera 35enne di Borgotaro, Eufrosina una pensionata 71 ...