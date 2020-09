Delitto Willy, i Bianchi in isolamento per evitare vendette in carcere (Di domenica 13 settembre 2020) Marco e Gabriele, assieme a Mario Pincarelli, verranno tenuti separati dagli altri detenuti su richiesta del loro avvocato. Il garante Anastasia: «Decisione ragionevole» Leggi su corriere (Di domenica 13 settembre 2020) Marco e Gabriele, assieme a Mario Pincarelli, verranno tenuti separati dagli altri detenuti su richiesta del loro avvocato. Il garante Anastasia: «Decisione ragionevole»

Corriere : Willy ucciso, i fratelli Bianchi messi in isolamento per evitare vendette in carcere - MuredduGiovanni : RT @ChiodiDonatella: #CONTE E #ZINGARETTI, IL #REDCARPET ERA A #VENEZIA NON A #PALIANO Codazzi e proclami. Campagna d'#odio verso #Salvini… - infoitinterno : Delitto Willy: i fratelli Bianchi hanno paura di ritorsioni in cella e chiedono l'isolamento - stefanoservadei : @PBerizzi @Mauri71o @repubblica Willy è stato assassinato da dei balordi che devono marcire in carcere, non è un de… - 19marino74 : RT @Corriere: Willy ucciso, i fratelli Bianchi messi in isolamento per evitare vendette in carcere -