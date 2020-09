Covid a Polignano, sindaco mette la città in 'quarantena': obbligo mascherine, chiusure e isolamenti (Di domenica 13 settembre 2020) QUI IL TESTO COMPLETO DELL'ORDINANZA obbligo di quarantena nei casi di dichiarata positività, con isolamento per i contatti stretti; utilizzo obbligatorio di mascherine su tutto il territorio, divieto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 13 settembre 2020) QUI IL TESTO COMPLETO DELL'ORDINANZAdinei casi di dichiarata positività, con isolamento per i contatti stretti; utilizzo obbligatorio disu tutto il territorio, divieto ...

Domenico Vitto, sindaco di Polignano, ha emesso un’ordinanza dopo il focolaio scoppiato all’interno dell’azienda ortofrutticola e il conseguente aumento del numero dei casi in città. Obbligo di quaran ...

Cosa è successo in questa settimana: i sette fatti più importanti a Bari e in Puglia

Il focolaio in una azienda di Polignano. Le storie dei positivi al Covid. I dati sul contagio a Bari. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenico Vitto, sindaco di Polignano, ha emesso un'ordinanza dopo il focolaio scoppiato all'interno dell'azienda ortofrutticola e il conseguente aumento del numero dei casi in città. Obbligo di quaran ...