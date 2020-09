(Di domenica 13 settembre 2020) L'avvicinamento delalla prossima stagioneprocedere nel migliore dei modi. I giallorossi sono alla loro seconda annata in Serie A dopo l'esperienza del 2017/18, terminata con la retrocessione. Stavolta i campani contano di migliorare quel risultato, mantenendo la categoria e togliendosi grandi soddisfazioni.caption id="attachment 882273" align="alignnone" width="594" Filippo(Getty Images)/captionFIDUCIACertamente la fiducia non manca a Filippo. L'allenatore delha commentato la situazione ai microfoni di Ottopagine: “Sonodella prestazione dei miei ragazzi, certo potevamo evitare quel gol ingenuo. All’inizio siamo partiti un po’contratti, poi abbiamo creato molte occasioni e potevamo essere ancora più ...

ItaSportPress : Benevento, Inzaghi soddisfatto: 'Glik e Ionita sembra siano con noi da anni' - - sportli26181512 : #Benevento, buona la prima: 2-1 alla Reggina: Ok la squadra di Inzaghi: Moncini e Improta ribaltano l'iniziale vant… - sportli26181512 : Pippo Inzaghi: 'Affrontare Simone? Sarà un antipasto divertente!': Pippo Inzaghi: 'Affrontare Simone? Sarà un antip… - zazoomblog : Calciomercato Benevento suggestione Callejon: il futuro dell’ex Napoli è un rebus. Pippo Inzaghi e Vigorito… -… - AmirBoulal : 1) Juve 2) Inter, Lazio, Milan 3) Crotone, Benevento, Genoa 4) Lukaku 5) Amad Traoré 6) Inzaghi (Benevento) 7) Sas… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Inzaghi

TUTTO mercato WEB

Gli attaccanti sono da sempre il fulcro del Fantacalcio, i nomi che scaldano le rivalità e che spesso fanno la differenza nell'economia dei campionati. Dai top come Ronaldo e Immobile alle possibili ...Lavori in corso, com'è giusto che sia. Il primo, vero test stagionale mette in mostra un Benevento ragionevolmente ancora in cantiere, ma con interessanti prospettive di crescita. Di positivo, al di l ...