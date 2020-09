Alessia Tuttino torna a giocare | guiderà il centrocampo gialloblu

(Di domenica 13 settembre 2020) Dopo due stagioni trascorse lontane dal calcio giocato,, ha volutore in campo indossando ancora per un campionato gli scarpini e la maglia del Tavagnacco. La centrocampista classe 1983, fuoriclasse in grado di collezione oltre 130 presenze con la Nazionale, vincitrice di 4 scudetti, 4 Coppa Italia e 3 Supercoppa Italiana (con Bardolino e Tavagnacco) metterà la sua grande esperienza a disposizione della giovane rosasi era ritirata al termine della stagione 2017/18, lasciando un ricordo indelebile nei tifosita ad allenarsi con la giusta intensità, sarà certamente una pedina molto importante per l’allenatrice Chiara Orlando, in grado di portare equilibrio e grinta al ...

Si alza il sipario su una nuova stagione per l'Upc Tavagnacco. La prima in serie B dopo 19 anni consecutivi trascorsi nella massima serie del calcio femminile. L'emergenza coronavirus, e soprattutto l ...