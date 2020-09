Venezia 77, Leone d'Oro a Nomadland, Miglior Attore Pierfrancesco Favino (Di sabato 12 settembre 2020) Venezia 77 si conclude con il Leone d'Oro per il Miglior Film a Nomadland di Chloe Zao e la Coppa Volpi per il Miglior Attore a Pierfrancesco Favino per la sua interpretazione in Padrenostro. Venezia 77 si è conclusa con il Leone d'Oro vinto dal film Nomadland di Chloe Zao, con una straordinaria Frances McDormand nel ruolo della protagonista, ma anche con la Coppa Volpi attribuita a Pierfrancesco Favino per la sua interpretazione nel discusso Padrenostro. A vincere lo stesso riconoscimento per la Miglior interpretazione femminile, Vanessa Kirby per Pieces of a Woman. Di seguito tutti i vincitori di questa edizione della Mostra del Cinema di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 settembre 2020)77 si conclude con ild'Oro per ilFilm adi Chloe Zao e la Coppa Volpi per ilper la sua interpretazione in Padrenostro.77 si è conclusa con ild'Oro vinto dal filmdi Chloe Zao, con una straordinaria Frances McDormand nel ruolo della protagonista, ma anche con la Coppa Volpi attribuita aper la sua interpretazione nel discusso Padrenostro. A vincere lo stesso riconoscimento per lainterpretazione femminile, Vanessa Kirby per Pieces of a Woman. Di seguito tutti i vincitori di questa edizione della Mostra del Cinema di ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 #Venezia77 Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” / Lion of the Fu… - Agenzia_Ansa : ?? DIRETTA | #Venezia77 - Leone del Futuro a LISTEN di Ana Rocha de Sousa - PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEG… - Agenzia_Ansa : ?? DIRETTA | #Venezia77 @la_Biennale - LEONE D'ORO per il miglior film a: NOMADLAND di Chloé Zhao (USA) alla 77/… - margherita951 : RT @PieraBelfanti: Venezia 77, Leone d'oro è 'Nomadland'. Miglior attore è #Favino, Castellitto premiato per la scenegg… - ParamountItalia : Pierfrancesco Favino quest'anno ha fatto il triplete: dopo David di Donatello e Nastro d'argento, ha vinto anche a… -