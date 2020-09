Vacanze: col sole di settembre 1 milione di italiani in camper (Di sabato 12 settembre 2020) Con le partenze del mese di settembre favorite dal bel tempo salgono a oltre 1 milione gli italiani che hanno scelto di fare quest’estate una vacanza in camper spinti dalla volontà di stare con la propria famiglia riducendo al minimo i contatti con gli esterni a causa delle restrizioni imposte dal coronavirus, oltre che per godere della libertà e scegliere di visitare mete multiple. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè che fotografa un grande interesse per la vacanza itinerante in tempi di emergenza sanitaria con le immatricolazioni dei camper che a giugno 2020 hanno messo a segno un +50%, mentre luglio addirittura il +104% rispetto allo stesso mese dello scorso anno secondo numeri di Apc divulgati in occasione del Salone del camper 2020 ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Con le partenze del mese difavorite dal bel tempo salgono a oltre 1gliche hanno scelto di fare quest’estate una vacanza inspinti dalla volontà di stare con la propria famiglia riducendo al minimo i contatti con gli esterni a causa delle restrizioni imposte dal coronavirus, oltre che per godere della libertà e scegliere di visitare mete multiple. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè che fotografa un grande interesse per la vacanza itinerante in tempi di emergenza sanitaria con le immatricolazioni deiche a giugno 2020 hanno messo a segno un +50%, mentre luglio addirittura il +104% rispetto allo stesso mese dello scorso anno secondo numeri di Apc divulgati in occasione del Salone del2020 ...

antony220970 : RT @Tommy_JP_91: Fai le vacanze in Italia dicevano. Io le faccio fieramente all'estero, e continuerò. 1) perché all'estero è sconfinata la… - mariacarla1963 : RT @Tommy_JP_91: Fai le vacanze in Italia dicevano. Io le faccio fieramente all'estero, e continuerò. 1) perché all'estero è sconfinata la… - Samira1577 : RT @Tommy_JP_91: Fai le vacanze in Italia dicevano. Io le faccio fieramente all'estero, e continuerò. 1) perché all'estero è sconfinata la… - LKaganovich2970 : RT @Tommy_JP_91: Fai le vacanze in Italia dicevano. Io le faccio fieramente all'estero, e continuerò. 1) perché all'estero è sconfinata la… - Tommy_JP_91 : Fai le vacanze in Italia dicevano. Io le faccio fieramente all'estero, e continuerò. 1) perché all'estero è sconfin… -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze col Vacanze: col sole di settembre 1 milione di italiani in camper Meteo Web In vacanza in Piemonte col voucher regionale

Prorogata fino a fine dicembre 2020 l’iniziativa che regala due notti di pernottamento su tre ai turisti, che ne pagano solo una grazie al contributo della Regione Piemonte e delle strutture ricettive ...

Coronavirus, come funziona in contagio: parte dai giovani ma poi arriva ai deboli (gli anziani)

Il monitoraggio settimanale dell’andamento del coronavirus in Italia, la cui relazione, come ogni venerdì, è stata appena pubblicata da Istituto Superiore di Sanità (ISS) e Ministero della Salute, ha ...

Prorogata fino a fine dicembre 2020 l’iniziativa che regala due notti di pernottamento su tre ai turisti, che ne pagano solo una grazie al contributo della Regione Piemonte e delle strutture ricettive ...Il monitoraggio settimanale dell’andamento del coronavirus in Italia, la cui relazione, come ogni venerdì, è stata appena pubblicata da Istituto Superiore di Sanità (ISS) e Ministero della Salute, ha ...