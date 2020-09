Uomini e donne | tutte le anticipazioni delle prossime puntate

Leggi su 361magazine

(Di sabato 12 settembre 2020) Triangoli amorosi e tanto altro… Ieri pomeriggio sono stati girati gli episodi della prossima settimana del dating show Mediaset,. Tanti colpi di scena in casa De Filippi. Le news provengono dall’informatissimo VicoloNews. La puntata comincia con una sintesi della precedente registrazione accompagnata da alcune lamentele di Gemma Galgani riguardanti la sua nuova frequentazione. Paolo è il nuovo cavaliere della dama bianca Gemma ma dopo essersi scambiati un bacio ‘umido’ ( è stato definito così), hanno deciso di chiudere definitivamente perché non è scattato nulla di significativo tra i due. Tina allora, come di consueto, attacca pesantemente Gemma perché “le sue storie hanno sempre lo stesso finale”. Così la ...