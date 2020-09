Tragico agguato nella notte a Bitetto | 26enne accoltellato a morte dall’ex della fidanzata

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 12 settembre 2020) Ha ucciso a coltellate il nuovo fidanzatosua ex ragazza, e ha ferito la giovane, 22 anni e il padrevittima, 50. E’ accaduto questa, in provincia di Bari nell’androne di un palazzo. La vittima è Nicola Brescia (foto da Facebook), 26 anni. I carabinieri, chiamati dal 112, hanno arrestato il presunto autore, un coetaneovittima, ex compagnogiovane., la dinamica dell’Secondo quanto ricostruito il presunto autore si è presentato davanti a casa del coetaneo e ha sferrato diversi fendenti ai presenti durante un litigio. I militari lo hanno rintracciato subito. Ha precedenti penali. I due feriti sono stati ricoverati, la ragazza all’ospedale ...