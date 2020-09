Sulla provinciale lecchese come in Fast and Furious: circuito clandestino tra le rotonde e spettatori assiepati senza mascherina (Di sabato 12 settembre 2020) Hanno chiuso un pezzo di provinciale, trasformandola in un circuito clandestino per macchine truccate. Per quasi tre ore, infatti, dopo le 23 di venerdì sera, la Sp342 nel lecchese all’altezza di Nibionno ha ospitato prove su strada non autorizzate: derapate, accelerazioni e curve a tutto gas fra le due ali di folla impazzite. come in un film della serie cult Fast and Furious. Il rombo dei motori è stato avvertito da chi abita nelle vicinanze della provinciale. E non sono mancati neppure gli spettatori: secondo le prime informazioni, infatti, erano presenti almeno 300 appassionati, concentrati soprattutto nella zona delle rotonde. spettatori assiepati e spesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Hanno chiuso un pezzo di, trasformandola in unper macchine truccate. Per quasi tre ore, infatti, dopo le 23 di venerdì sera, la Sp342 nelall’altezza di Nibionno ha ospitato prove su strada non autorizzate: derapate, accelerazioni e curve a tutto gas fra le due ali di folla impazzite.in un film della serie cultand. Il rombo dei motori è stato avvertito da chi abita nelle vicinanze della. E non sono mancati neppure gli: secondo le prime informazioni, infatti, erano presenti almeno 300 appassionati, concentrati soprattutto nella zona dellee spesso ...

Ultime Notizie dalla rete : Sulla provinciale Cantello: scontro sulla provinciale, donna ferita La Prealpina Ultim’Ora Coronavirus: oggi altri 9 contagi in Provincia di Taranto, 82 in Puglia

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 11 settembre 2020 in Puglia, sono stat ...

Bari, uccide il fidanzato della ex: altri due feriti oltre la vittima

Un 26enne di Bitetto, in provincia di Bari, è stato ucciso dall’ex fidanzato della sua ragazza: ferite due persone Omicidio passionale a Bitetto, Bari. Un pregiudicato ha ucciso a coltellate il fidanz ...

