Selvaggia Lucarelli e i divieti in Sardegna: “Geniali” (Di sabato 12 settembre 2020) Selvaggia Lucarelli ha commentato tramite i propri social la nuova ordinanza restrittiva firmata dal governatore della Sardegna Christian Solinas. La decisione di “chiudere” l’isola per chi arriva da fuori non le è piaciuta! Nelle ultime ore Christian Solinas, governatore della regione Sardegna, ha firmato una nuova ordinanza che, già prima di essere approvata, aveva creato grandi polemiche. Dal 14 settembre, infatti, coloro che entrano sull’isola devono presentare, agli imbarchiArticolo completo: Selvaggia Lucarelli e i divieti in Sardegna: “Geniali” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 12 settembre 2020)ha commentato tramite i propri social la nuova ordinanza restrittiva firmata dal governatore dellaChristian Solinas. La decisione di “chiudere” l’isola per chi arriva da fuori non le è piaciuta! Nelle ultime ore Christian Solinas, governatore della regione, ha firmato una nuova ordinanza che, già prima di essere approvata, aveva creato grandi polemiche. Dal 14 settembre, infatti, coloro che entrano sull’isola devono presentare, agli imbarchiArticolo completo:e iin: “Geniali” dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : Rispondo al “volgare e cattiva” di Zangrillo, qui. Cercando di argomentare anzichè, come lui, replicare con gnegnè. - stanzaselvaggia : Non so chi abbia suggerito alla Leotta di dire sì a questo agghiacciante spot dal vago sapore di sessismo anni '50… - Paba6720 : RT @giobandnere: Non avevo davvero idea di come fosse ridotta male la sinistra italiana, prima di rendermi conto che è ormai passata dal pe… - giorgio02970891 : RT @giobandnere: Non avevo davvero idea di come fosse ridotta male la sinistra italiana, prima di rendermi conto che è ormai passata dal pe… - aloxidil : RT @giobandnere: Non avevo davvero idea di come fosse ridotta male la sinistra italiana, prima di rendermi conto che è ormai passata dal pe… -