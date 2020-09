Scuola, Azzolina: “Questo è un anno straordinario” (Di sabato 12 settembre 2020) L’intervento della ministra Azzolina al ‘Corriere della Sera’: “Didattica a distanza alle superiori”. ROMA – La ministra Azzolina è intervenuta al Corriere della Sera rispondendo alle domande inviate dai lettori. Il primo tema toccato è stato quello della mascherina. “Nessuno vieta – ha ricordato la titolare del Miur – al ragazzo di tenerla, le forniremo noi. Ma se c’è un metro di distanza, lo studente può abbassarla. Nessuno vieta di fare il contrario. E’ obbligatoria solo in fase di movimento. L’insegnante sta a due metri di distanza. Se questa è rispettata non è obbligatoria“. Didattica a distanza Un passaggio anche sulla didattica la distanza. “In questi mesi la Scuola ha fatto quello che doveva ... Leggi su newsmondo (Di sabato 12 settembre 2020) L’intervento della ministraal ‘Corriere della Sera’: “Didattica a distanza alle superiori”. ROMA – La ministraè intervenuta al Corriere della Sera rispondendo alle domande inviate dai lettori. Il primo tema toccato è stato quello della mascherina. “Nessuno vieta – ha ricordato la titolare del Miur – al ragazzo di tenerla, le forniremo noi. Ma se c’è un metro di distanza, lo studente può abbassarla. Nessuno vieta di fare il contrario. E’ obbligatoria solo in fase di movimento. L’insegnante sta a due metri di distanza. Se questa è rispettata non è obbligatoria“. Didattica a distanza Un passaggio anche sulla didattica la distanza. “In questi mesi laha fatto quello che doveva ...

AnnalisaChirico : Il ministro Azzolina è il peggior ministro della Repubblica. Si torna a scuola e sono stati consegnati solo 200mila… - davidealgebris : Uno migliori Licei Classici di Milano. Studenti. Solo 3 giorni di scuola. Dalle 8 alle 11.30. Zero on line altri gi… - matteosalvinimi : aiutarci a mandare a casa Lucia Azzolina, il peggior ministro della scuola di sempre al quale la Lega presenterà un… - ninabecks1 : RT @LucaFerracci_1: #Azzolina ( - luciapanizio : RT @CottarelliCPI: Secondo la ministra Azzolina (vedi sito Corriere) 'la scuola ha fatto in pochi mesi quello che non ha fatto in vent'anni… -