Rabbia web per la serie "Cuties": Netflix crolla in Borsa - (Di sabato 12 settembre 2020) Diana Alfieri Balli sensuali con ragazzine e locandina "offensiva". La società perde 9 miliardi in un giorno Scene di balli sensuali con ragazzine di 11 anni in uno show per soli maggiorenni: internet boicotta la nuova produzione Netflix «Cuties», e la compagnia perde 9 miliardi in Borsa in un giorno solo. Il caso «tutti contro Netflix» inizia poche ore fa, quando la piattaforma lancia la nuova serie «Cuties», che con un riconoscimento al Sundance Film Festival - il World Cinema Dramatic Directing Award - e delle recensioni entusiaste aspettava una reazione positiva dal pubblico dopo il lancio del 9 settembre. La commedia francese scritta e diretta dalla franco-senegalese Maimouna Doucouré al debutto di regia raconta della ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 settembre 2020) Diana Alfieri Balli sensuali con ragazzine e locandina "offensiva". La società perde 9 miliardi in un giorno Scene di balli sensuali con ragazzine di 11 anni in uno show per soli maggiorenni: internet boicotta la nuova produzione», e la compagnia perde 9 miliardi inin un giorno solo. Il caso «tutti contro» inizia poche ore fa, quando la piattaforma lancia la nuova», che con un riconoscimento al Sundance Film Festival - il World Cinema Dramatic Directing Award - e delle recensioni entusiaste aspettava una reazione positiva dal pubblico dopo il lancio del 9 settembre. La commedia francese scritta e diretta dalla franco-senegalese Maimouna Doucouré al debutto di regia raconta della ...

FakeCraxi : @AizzaBischeri @violanews La rabbia del web - MorganaDeDiego : @Nonnohyunmrd @BarbieXanax Infatti io non condivido nemmeno quelle rivolte all'assassino di Willy, nonostante mi fa… - AnnaAurora73 : >> Strada facendo, anche la rabbia si attenua. Capisci che non serve, farebbe solo cadere nuvole di grigio sulla vi… - Ale_235 : @_JokerRoses_ Io appunto lo trovo fastidioso. Se capita con i miei amici lo faccio notare e in mia presenza non lo… - andvaccaro : RT @Bufalenet: La giustizia sul web serve a poco, al netto di una rabbia comprensibile per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro… -

Ultime Notizie dalla rete : Rabbia web Rabbia web per la serie "Cuties": Netflix crolla in Borsa ilGiornale.it Scuola e coronavirus: come affrontare l'ansia di ricominciare

Nei romanzi storici e nelle cronache in cui si narra della peste del 600, i dubbi ed i temi esposti sono simili a quelli di oggi, come sono simili i movimenti del pensiero e le reazioni, le paure e la ...

Furti e vandalismo, cittadini infuriati sui social: Cioni rilancia sul controllo di vicinato

Nelle ultime settimane, alcune zone di Schio sono il bersaglio preferito di soggetti dediti ai furti e al vandalismo. In particolare è Magrè a pagare di più su questo fronte, tanto che numerosi cittad ...

Nei romanzi storici e nelle cronache in cui si narra della peste del 600, i dubbi ed i temi esposti sono simili a quelli di oggi, come sono simili i movimenti del pensiero e le reazioni, le paure e la ...Nelle ultime settimane, alcune zone di Schio sono il bersaglio preferito di soggetti dediti ai furti e al vandalismo. In particolare è Magrè a pagare di più su questo fronte, tanto che numerosi cittad ...