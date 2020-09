Qualificazioni Internazionali BNL d’Italia 2020: sconfitte per Di Giuseppe e Pieri (Di sabato 12 settembre 2020) Giornata di sconfitte per le azzurre impegnate nelle Qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2020. La prima a scendere in campo è stata Martina Di Giuseppe, uscita sconfitta in due set dall’incontro con la tedesca Anna-Lena Friedsam (3-6 2-6). Avvio di primo set in sostanziale equilibrio fino al 3-4, quando la tedesca è riuscita a vincere due game ai vantaggi e chiudere il set a proprio vantaggio. Nella seconda frazione, dopo l’iniziale parità (2-2), Di Giuseppe ha ceduto ai colpi di Friedsam che si è aggiudicata set e match. Niente da fare anche per l’altra italiana in campo nella mattinata di sabato. Jessica Pieri è stata infatti sconfitta in due set dalla spagnola Aliona Bolsova Zadoinov (1-6 1-6). ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Giornata diper le azzurre impegnate nelledegliBNL d’Italia. La prima a scendere in campo è stata Martina Di, uscita sconfitta in due set dall’incontro con la tedesca Anna-Lena Friedsam (3-6 2-6). Avvio di primo set in sostanziale equilibrio fino al 3-4, quando la tedesca è riuscita a vincere due game ai vantaggi e chiudere il set a proprio vantaggio. Nella seconda frazione, dopo l’iniziale parità (2-2), Diha ceduto ai colpi di Friedsam che si è aggiudicata set e match. Niente da fare anche per l’altra italiana in campo nella mattinata di sabato. Jessicaè stata infatti sconfitta in due set dalla spagnola Aliona Bolsova Zadoinov (1-6 1-6). ...

sportface2016 : #tennis #InternazionaliBNLItalia 2020: #DiGiuseppe e #Pieri sconfitte nelle qualificazioni - flamminiog : RT @federtennis: 6?? italiane e 1??4? italiani sono pronti a lottare sui campi del Foro Italico per conquistare un posto nel main draw degl… - OA_Sport : Internazionali d’Italia Roma 2020: Alexander Zverev e Dominic Thiem non ci saranno. Ripescato Jacopo Berrettini nel… - federtennis : 6?? italiane e 1??4? italiani sono pronti a lottare sui campi del Foro Italico per conquistare un posto nel main dr… - Pasta_Felicetti : Al via gli #Internazionali BNL d’Italia di Tennis. Tra le azzurre anche la nostra @melaniadelai che affronta Nao Hi… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Internazionali Internazionali d’Italia, le entry list aggiornate: a Roma torna Nadal, fuori Medvedev, in forse Serena Ubi Tennis Roma, qualificazioni donne: fuori Di Giuseppe

Sono 6 le azzurre in campo oggi nelle qualificazioni femminili degli Internazionali BNL d’Italia (WTA Premier 5 - 1.692.169 euro di montepremi) che sono scattate stamane sui campi in terra rossa del F ...

Internazionali d’Italia Roma 2020: Alexander Zverev e Dominic Thiem non ci saranno. Ripescato Jacopo Berrettini nelle qualificazioni

Pochi minuti fa è arrivata la notizia che, in fondo, un po’ tutti si aspettavano: Alexander Zverev e Dominic Thiem, finalisti degli US Open 2020, non giocheranno gli Internazionali d’Italia e, dunque, ...

Sono 6 le azzurre in campo oggi nelle qualificazioni femminili degli Internazionali BNL d’Italia (WTA Premier 5 - 1.692.169 euro di montepremi) che sono scattate stamane sui campi in terra rossa del F ...Pochi minuti fa è arrivata la notizia che, in fondo, un po’ tutti si aspettavano: Alexander Zverev e Dominic Thiem, finalisti degli US Open 2020, non giocheranno gli Internazionali d’Italia e, dunque, ...