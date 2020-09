Pietro Castellitto mette in scena i disastri di due famiglie, dove tutti sono "Predatori" - (Di sabato 12 settembre 2020) Pedro Armocida Una pellicola cruda, dove sia i proletari che i borghesi mostrano i loro tic Venezia. Finalmente un film italiano vitale, spiazzante, politicamente scorretto, cattivo, crudo, diretto, grottesco e libero. Nella sezione «Orizzonti» della 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è arrivato I Predatori, prodotto da Fandango in sala dal 22 ottobre, film d'esordio di Pietro Castellitto, sì lui, il figlio di Sergio e di Margaret Mazzantini, già attore molto credibile (La profezia dell'armadillo ma prossimamente sarà il capitano Francesco Totti nella serie Sky Speravo de morì prima) e ora anche regista di una storia tutta sua. Un uomo (Vinicio Marchioni) bussa a casa di un'anziana dicendo di essere un amico del figlio e ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 settembre 2020) Pedro Armocida Una pellicola cruda,sia i proletari che i borghesi mostrano i loro tic Venezia. Finalmente un film italiano vitale, spiazzante, politicamente scorretto, cattivo, crudo, diretto, grottesco e libero. Nella sezione «Orizzonti» della 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è arrivato I, prodotto da Fandango in sala dal 22 ottobre, film d'esordio di, sì lui, il figlio di Sergio e di Margaret Mazzantini, già attore molto credibile (La profezia dell'armadillo ma prossimamente sarà il capitano Francesco Totti nella serie Sky Speravo de morì prima) e ora anche regista di una storia tutta sua. Un uomo (Vinicio Marchioni) bussa a casa di un'anziana dicendo di essere un amico del figlio e ...

WeCinema : #Venezia77:Oggi giurie al lavoro, domani i premi. Si chiude anche la maratona de @giornate. Pietro Castellitto e… - Grosiglioni : RT @Agenzia_Ansa: Per l'esordio di Pietro Castellitto, il 28enne attore che debutta alla regia con I Predatori, in concorso a Orizzonti e s… - Agenzia_Ansa : Per l'esordio di Pietro Castellitto, il 28enne attore che debutta alla regia con I Predatori, in concorso a Orizzon… - LLedaNa38 : Venezia 77, Pietro Castellitto alla Mostra di Venezia: 'Se non hai ambizioni, non conta essere figlio di'… - zazoomblog : Venezia 2020 Pietro e tutta l’emozione del clan Castellitto - #Venezia #Pietro #tutta #l’emozione… -

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Castellitto Venezia 77, Pietro Castellitto, un film da solo ma al Lido con mamma e papà La Repubblica Venezia 2020, Pietro e tutta l'emozione del clan Castellitto

Il figlio maggiore di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantin ha debuttato alla regia (ne «I predatori»), e al Lido può contare su almeno cinque fan speciali: «I nostri figli hanno assistito a tutto: ...

Venezia 77, 'Notturno' di Gianfranco Rosi conquista il Lido

Notturno è un film che racconta le albe di un mondo che vive in una notte perenne, cioè i territori di confine di Kurdistan, Siria, Iraq e Libano (Wired.it) Nel cast del film figurano Massimo ...

Il figlio maggiore di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantin ha debuttato alla regia (ne «I predatori»), e al Lido può contare su almeno cinque fan speciali: «I nostri figli hanno assistito a tutto: ...Notturno è un film che racconta le albe di un mondo che vive in una notte perenne, cioè i territori di confine di Kurdistan, Siria, Iraq e Libano (Wired.it) Nel cast del film figurano Massimo ...