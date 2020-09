Omicidio Willy, Conte ai funerali. Video "Pene severe, basta col bullismo" (Di sabato 12 settembre 2020) Il premier ai funerali di Willy Monteiro Duarte, barbaramente ucciso a Colleferro. Alla famiglia: "L'Italia è con voi e vi vuole bene, ora condanne severe. Ci sono frange che coltivano la mitologia della violenza" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 12 settembre 2020) Il premier aidiMonteiro Duarte, barbaramente ucciso a Colleferro. Alla famiglia: "L'Italia è con voi e vi vuole bene, ora condanne. Ci sono frange che coltivano la mitologia della violenza" Segui su affaritaliani.it

