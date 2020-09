MotoGP, FP3: Rossi accende Misano e fa sue le FP3 (Di sabato 12 settembre 2020) Il pubblico non sarà quello numeroso di sempre, ma il miglior tempo di Valentino Rossi , a pochi secondi dalla bandiera a scacchi, ha acceso l'entusiasmo nelle prove libere 3 al Misano World Circuit ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 12 settembre 2020) Il pubblico non sarà quello numeroso di sempre, ma il miglior tempo di Valentino, a pochi secondi dalla bandiera a scacchi, ha acceso l'entusiasmo nelle prove libere 3 alWorld Circuit ...

SkySportMotoGP : ?? #VR46 al top: il casco speciale funziona (?? #FP3) ?? Top-3 Yamaha, in Q2 ci sarà anche il Dovi 1????? @ValeYellow46… - SkySportMotoGP : I tempi delle FP3 di Misano: 3 @YamahaMotoGP al top, in Q2 anche il Morbido e il Dovi #SanMarinoGP ???? #SkyMotori… - MotoSportsPT : Bezzecchi dominant in the FP3 of the Moto2 San Marino GP - - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ? La #Moto2 completa le sue prove libere ?? E ai box dello @SkyRacingTeam c'è un'ottima atmosfera dopo l'1-2 nelle FP3 ??… - SkySportMotoGP : ? La #Moto2 completa le sue prove libere ?? E ai box dello @SkyRacingTeam c'è un'ottima atmosfera dopo l'1-2 nelle F… -