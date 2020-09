Marea umana per Salvini a Napoli, ma un’altra inquadratura dice l’esatto opposto (Di sabato 12 settembre 2020) Non è passato inosservato un titolo riguardante l’arrivo di Salvini a Napoli, a proposito del numero di persone che hanno seguito il comizio del leader della Lega a Piazza Matteotti. Come spesso avviene in questi casi, infatti, ci sono tesi discordanti sull’affluenza delle persone, con una fazione che evidenzia il grande seguito per l’ex Ministro dell’Interno, mentre altri tendono a minimizzare e a parlare di flop. Un altro caso che vede protagonista il numero uno del Carroccio, dunque, dopo quello che abbiamo preso in esame di recente sul nostro sito. Cosa sappiamo sull’affluenza per Salvini a Napoli Come sono andate le cose in occasione del discorso di Salvini a Napoli? C’era il pienone nella piazza in cui è stato allestito ... Leggi su bufale (Di sabato 12 settembre 2020) Non è passato inosservato un titolo riguardante l’arrivo di, a proposito del numero di persone che hanno seguito il comizio del leader della Lega a Piazza Matteotti. Come spesso avviene in questi casi, infatti, ci sono tesi discordanti sull’affluenza delle persone, con una fazione che evidenzia il grande seguito per l’ex Ministro dell’Interno, mentre altri tendono a minimizzare e a parlare di flop. Un altro caso che vede protagonista il numero uno del Carroccio, dunque, dopo quello che abbiamo preso in esame di recente sul nostro sito. Cosa sappiamo sull’affluenza perCome sono andate le cose in occasione del discorso di? C’era il pienone nella piazza in cui è stato allestito ...

LegaSalvini : ++ MATTEO #SALVINI, L'INCREDIBILE PIAZZA A NAPOLI: MAREA UMANA PER IL LEADER DELLA LEGA ++ ??Il 20 e 21 settembre v… - eleaugusta : RT @lucacampitello: Matteo Salvini, l'incredibile piazza a Napoli: marea umana per il leader della Lega - Il Tempo - klefantrash : RT @Quanderopiccolo: @Frab451 Marea umana? Sembrava più un'onda di merda - pasky48 : @tempoweb 'A Napoli incredibile marea umana per Salvini'. Se non vedete bene compratevi gli occhiali. - Maurizi96282964 : @LegaSalvini Marea umana! Te piacesse eh?! -

Ultime Notizie dalla rete : Marea umana Matteo Salvini, l'incredibile piazza a Napoli: marea umana per il leader della Lega Il Tempo Saviano all’attacco di Zingaretti e Conte: “da parte loro sono una marea di cazz***”

Lo scrittore napoletano si scaglia contro i vertici del Pd definendo il partito “vapore acqueo”, senza identità politica, né posizioni chiare sulle questioni più rilevanti. saviano. meteoweek.com “Io ...

Due torri di Pisa come le Torri Gemelle: fotomontaggio choc, è polemica

Ironia e satira di cattivo gusto nell’anniversario degli attentati di New York dell’11 settembre del 2001. Protagonista in negativo la pagina satirica "Livornogramm", con oltre 10 mila follower su Fac ...

Lo scrittore napoletano si scaglia contro i vertici del Pd definendo il partito “vapore acqueo”, senza identità politica, né posizioni chiare sulle questioni più rilevanti. saviano. meteoweek.com “Io ...Ironia e satira di cattivo gusto nell’anniversario degli attentati di New York dell’11 settembre del 2001. Protagonista in negativo la pagina satirica "Livornogramm", con oltre 10 mila follower su Fac ...