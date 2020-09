James Rodriguez all’Everton: in Colombia la Torre Colpatria di Bogotà si tinge di blu… (Di sabato 12 settembre 2020) Il grande colpo dell'Everton è stato accolto in tutto il mondo. James Rodriguez è diventato nelle scorse ore un nuovo giocatore di Toffees e anche in Colombia, terra natale del trequartista, il suo trasferimento in Inghilterra dal Real Madrid è stato accolto in modo entusiasmante.James Rodriguez: la Torre Colpatria di Bogotà si tinge di blucaption id="attachment 1020421" align="alignnone" width="598" James Rodriguez (everton twitter)/captionArrivano fino a Bogotà, capitale della Colombia, le celebrazioni per lo sbarco di James Rodriguez all'Everton. Lo stesso club inglese ha voluto mostrare quanto avvenuto nella terra natale del suo ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 settembre 2020) Il grande colpo dell'Everton è stato accolto in tutto il mondo.è diventato nelle scorse ore un nuovo giocatore di Toffees e anche in, terra natale del trequartista, il suo trasferimento in Inghilterra dal Real Madrid è stato accolto in modo entusiasmante.: ladi Bogotà sidi blucaption id="attachment 1020421" align="alignnone" width="598"(everton twitter)/captionArrivano fino a Bogotà, capitale della, le celebrazioni per lo sbarco diall'Everton. Lo stesso club inglese ha voluto mostrare quanto avvenuto nella terra natale del suo ...

ItaSportPress : James Rodriguez all'Everton: in Colombia la Torre Colpatria di Bogotà si tinge di blu... - - GP_1897 : @napolifan97 @Mattia66640560 @mattyynho97 @DiMarzio Se vuoi parliamo anche di James Rodriguez.O era fake anche quella notizia??????? - ItaSportPress : Valdano punge James Rodriguez: 'Non giocherà per l'Everton ma per l'Ancelotti FC. Al Real ha deluso' -… - EPL_Gunlukleri : Carlo Ancelotti ve James Rodriguez. ?? - Imperterrito2 : @jason05_ Mi ricorda il doppio colpo Pepe-James Rodriguez -