Interventi sugli alberi di via San Francesco e via Leonardo da Vinci (Di sabato 12 settembre 2020) Nonostante le verifiche eseguite dopo gli ultimi eventi atmosferici violenti, che avevano dato riscontro positivo sugli alberi di via San Francesco a Branco, purtroppo oggi si è verificata la rottura di un ramo verde che ha danneggiato un’auto in sosta. Questo comporta inevitabilmente di intervenire su questa e un’altra pianta individuata sempre in via San Francesco: sarà necessario procedere al loro abbattimento non appena ottenuta l’autorizzazione dal Servizio Fitosanitario Regionale (necessaria trattandosi di platani). Si procederà con l’intervento anche sui quattro alberi in via Leonardo da Vinci a Tavagnacco, il tutto nell’ottica della prevenzione per la sicurezza e l’incolumità ... Leggi su udine20 (Di sabato 12 settembre 2020) Nonostante le verifiche eseguite dopo gli ultimi eventi atmosferici violenti, che avevano dato riscontro positivodi via Sana Branco, purtroppo oggi si è verificata la rottura di un ramo verde che ha danneggiato un’auto in sosta. Questo comporta inevitabilmente di intervenire su questa e un’altra pianta individuata sempre in via San: sarà necessario procedere al loro abbattimento non appena ottenuta l’autorizzazione dal Servizio Fitosanitario Regionale (necessaria trattandosi di platani). Si procederà con l’intervento anche sui quattroin viadaa Tavagnacco, il tutto nell’ottica della prevenzione per la sicurezza e l’incolumità ...

StudioSaracino : SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI a cura del Dott. Vito SARACINO - EteriaSrl : Hai autisti che fanno consegne tutti i giorni? Commerciali che visitano sempre clienti? Tecnici che intervengono su… - PantheonVerona : Il documento, a firma dell’assessore Toffali, apporta alcune variazioni sugli interventi in programma, con l’inseri… - CarloStagnaro : @sognocalifornia E' molto complicato. Abbiamo discrete informazioni sugli interventi che ne hanno beneficiato (e sa… - gianpaolodabove : Savona. Violenze sugli autisti: interventi della polizia municipale con i cani -

Ultime Notizie dalla rete : Interventi sugli Ramo cade sull'auto, interventi sugli alberi a Tavagnacco Il Friuli Un robot per interventi mini invasivi di precisione: al Policlinico di Bari arriva il secondo 'Da Vinci'

Il Policlinico di Bari punta sulla chirurgia robotica e 'raddoppia': nell'ospedale barese arriva un secondo robot “DaVinci”, riconosciuto come la migliore apparecchiatura per gli interventi mini invas ...

Sanificazione uffici: gli interventi negli ambienti di lavoro

Il virus SARS-CoV-2 è ancora presente in Italia e nel resto d’Europa, come dichiarano quotidianamente i risultati dei tamponi di controllo, che presentano numeri crescenti di nuovi contagi ogni giorno ...

Il Policlinico di Bari punta sulla chirurgia robotica e 'raddoppia': nell'ospedale barese arriva un secondo robot “DaVinci”, riconosciuto come la migliore apparecchiatura per gli interventi mini invas ...Il virus SARS-CoV-2 è ancora presente in Italia e nel resto d’Europa, come dichiarano quotidianamente i risultati dei tamponi di controllo, che presentano numeri crescenti di nuovi contagi ogni giorno ...