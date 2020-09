Inter Marcos Alonso, Conte non si ferma più: lo spagnolo torna di moda (Di sabato 12 settembre 2020) Inter Marcos Alonso, Conte non si ferma più: lo spagnolo torna di moda per la corsia esterna. I nerazzurri vogliono i top player Antonio Conte vuole monopolizzare il mercato. Il tecnico nerazzurro – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – vuole arrivare anche a Marcos Alonso per poter rinforzare le corsie esterne. LAMPARD FA MURO – Il tecnico inglese non vuole lasciar partire l’esterno, così come Kanté: non sarà facile convincere la società londinese, ma Suning ci prova. Marcos Alonso, dunque, può tornare in serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020)non sipiù: lodiper la corsia esterna. I nerazzurri vogliono i top player Antoniovuole monopolizzare il mercato. Il tecnico nerazzurro – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – vuole arrivare anche aper poter rinforzare le corsie esterne. LAMPARD FA MURO – Il tecnico inglese non vuole lasciar partire l’esterno, così come Kanté: non sarà facile convincere la società londinese, ma Suning ci prova., dunque, puòre in serie A. Leggi su Calcionews24.com

