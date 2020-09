Il pressing del Pd sul Mes insospettisce i Cinque Stelle (Di sabato 12 settembre 2020) AGI - E' bastato che il presidente del Consiglio lasciasse intravedere uno spiraglio a provocare nuove fibrillazioni nella maggioranza sul ricorso al Mes. Non una apertura, come sottolineato da fonti di governo, quanto una semplice constatazione: se sul Meccanismo europeo di stabilità non si dovesse trovare la quadra nel governo, la palla potrebbe passare al Parlamento, ha spiegato Giuseppe Conte. Le parole di Conte "Se ci sarà bisogno, lo valuteremo assieme e proporrò una soluzione al Parlamento. Esamineremo nel dibattito parlamentare, in massima trasparenza i regolamenti legati al Mes", sono state le parole pronunciate due giorni fa dal premier a Modena, dove era ospite della Festa Nazionale dell'Unità. Musica per le orecchie del Pd, che del Mes ha fatto una bandiera. Un po' meno per quelle dei Cinque Stelle, ... Leggi su agi (Di sabato 12 settembre 2020) AGI - E' bastato che il presidente del Consiglio lasciasse intravedere uno spiraglio a provocare nuove fibrillazioni nella maggioranza sul ricorso al Mes. Non una apertura, come sottolineato da fonti di governo, quanto una semplice constatazione: se sul Meccanismo europeo di stabilità non si dovesse trovare la quadra nel governo, la palla potrebbe passare al Parlamento, ha spiegato Giuseppe Conte. Le parole di Conte "Se ci sarà bisogno, lo valuteremo assieme e proporrò una soluzione al Parlamento. Esamineremo nel dibattito parlamentare, in massima trasparenza i regolamenti legati al Mes", sono state le parole pronunciate due giorni fa dal premier a Modena, dove era ospite della Festa Nazionale dell'Unità. Musica per le orecchie del Pd, che del Mes ha fatto una bandiera. Un po' meno per quelle dei, ...

DIETRO LA SCENEGGIATA DEL MES/ Sapelli: Merkel e Macron si dividono le nostre imprese

Che tipo di pressing? Ma che l’Italia giunga a essere ben disposta ... per inverarsi pienamente dovrebbe integrare in forma subalterna, ossia tipica del capitalismo estrattivo (in questo caso) di ...

