Genoa Verona, lo scambio tra Favilli e Stepinski si chiuderà lunedì (Di sabato 12 settembre 2020) Lo scambio tra Favilli e Stepinski studiato dal Genoa e il Verona si chiuderà nella giornata di lunedì secondo Sky Sport Il Genoa e il Verona stanno definendo nelle ultime ore la chiusura dell’operazione di mercato emersa negli ultimi giorni. Andrea Favilli andrà a giocare nella squadra gialloblu mentre Mariusz Stepinski nel club rossoblu. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa tra le due società si concluderà all’inizio della prossima settimana e, più precisamente, nella giornata di lunedì. Si attende quindi la fumata bianca. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) Lotrastudiato dale ilsi chiuderà nella giornata di lunedì secondo Sky Sport Ile ilstanno definendo nelle ultime ore la chiusura dell’operazione di mercato emersa negli ultimi giorni. Andreaandrà a giocare nella squadra gialloblu mentre Mariusznel club rossoblu. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa tra le due società si concluderà all’inizio della prossima settimana e, più precisamente, nella giornata di lunedì. Si attende quindi la fumata bianca. Leggi su Calcionews24.com

