Funerali Willy | l’abbraccio di Conte ai genitori | “Condanne severe No a mitologia violenza” Vescovo | “Barbara uccisione | non ci sia oblio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 settembre 2020) C’è anche quella del presidente del Consiglio, Giuseppe, tra le maglie e camicie bianche che a centinaia si sono presentate al campo sportivo di Paliano, in provincia di Frosinone, per idiMonteiro Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro. Poco dopo la cerimonia, il premier si è avvicinato aie alla sorella e li ha abbracciati: “L’Italia è con voi, vi vuole bene”, ha poi detto. Con lui, presenti al funerale anche il segretario del Pd e governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese. “Ora ci aspettiamo condannee certe – ha dichiarato il premier – Abbiamo seguito tutti questa vicenda di efferata violenza. Non possiamo minimizzarla né sottovalutarla. Non ...