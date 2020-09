De Luca: “Se la scuola è pronta a riaprire? Oggi no. Il 24 settembre non so” (Di sabato 12 settembre 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione dell’ospedale “San Pio” di Benevento. Ha risposto alle domande della stampa sulla ripresa della scuola nella nostra Regione. La scuola è pronta a riaprire il 24 settembre? Il governatore ha risposto: “Oggi no. Il 24 settembre non so. Non sappiamo quanti banchi siano arrivati ad Oggi, né quanti siano i docenti. Dovevamo votare nell’ultima settimana di luglio. Abbiamo invece sacrificato la scuola per votare a settembre”. De Luca ha continuato: “Abbiamo contestato due orientamenti del governo nazionale, a nostro parere sbagliati: ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 settembre 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione dell’ospedale “San Pio” di Benevento. Ha risposto alle domande della stampa sulla ripresa dellanella nostra Regione. Lail 24? Il governatore ha risposto: “no. Il 24non so. Non sappiamo quanti banchi siano arrivati ad, né quanti siano i docenti. Dovevamo votare nell’ultima settimana di luglio. Abbiamo invece sacrificato laper votare a”. Deha continuato: “Abbiamo contestato due orientamenti del governo nazionale, a nostro parere sbagliati: ...

