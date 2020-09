Covid 19 | aumenta il contagio anche a Marsala | il Sindaco di Girolamo chiede di predisporre il reparto “infettivi”

Leggi su tvio

(Di sabato 12 settembre 2020) In una nota inviata all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ilAlberto Didiundi malattie infettive presso l’Ospedale “Paolo Borsellino”. Ciò, alla luce del fatto che sono in aumento, in tutta la provincia trapanese, i casi positivi al-19. La piena funzionalità del suddetto– da realizzare... L'articolo19,il: ildidiil“infettivi” puoi vederlo su: Tvio Trapani.