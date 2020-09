“Così non posso votare, aiutatemi”. L’appello di Elvira, bloccata a casa da una frana (e da un infortunio) nell’isola più selvaggia delle Eolie (Di sabato 12 settembre 2020) “Non posso non votare, aiutatemi”. È la richiesta di Elvira Amato, bloccata da una frana in una piccola frazione della più selvaggia delle isole Eolie, Alicudi, e da un recente infortunio. La terra è venuta giù l’1 dicembre del 2018, cioè quasi due anni fa, impedendo perfino il passaggio degli asini, cioè l’unico mezzo di trasporto sull’isola. “I lavori di rimozione sono iniziati a luglio, ma si sono interrotti nell’agosto scorso”, spiega Amato, costretta da due anni a percorrere una strada diversa. “È molto più impervia e lunga, priva di alcuna manutenzione, ma finora ce l’ho sempre fatta. Il problema adesso è che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) “Nonnon, aiutatemi”. È la richiesta diAmato,da unain una piccola frazione della piùisole, Alicudi, e da un recente. La terra è venuta giù l’1 dicembre del 2018, cioè quasi due anni fa, impedendo perfino il passaggio degli asini, cioè l’unico mezzo di trasporto sull’isola. “I lavori di rimozione sono iniziati a luglio, ma si sono interrotti nell’agosto scorso”, spiega Amato, costretta da due anni a percorrere una strada diversa. “È molto più impervia e lunga, priva di alcuna manutenzione, ma finora ce l’ho sempre fatta. Il problema adesso è che ...

