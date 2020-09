Calciomercato Juventus, Dzeko bloccato dal nodo Milik (Di sabato 12 settembre 2020) Stop all’effetto domino? Sarebbe questa la paura più grande nata tra l’asse Torino-Roma-Napoli, tre centri di mercato infuocati e molto legati tra di loro. La Juventus infatti, se da un lato resta particolarmente interessata a Suarez, dall’altro appare alla finestra per l’occasione Dzeko. Il bosniaco sarebbe un pupillo di Pirlo, nonché un partner d’attacco ideale per un giocatore come Cristiano Ronaldo, alla ricerca del suo ‘Benzema‘. Nonostante la pazienza di Paratici nei confronti del giocatore e della Roma stessa sembra essersi assottigliata, questi indiscussi punti forti non avrebbero fatto svanire del tutto l’interesse bianconero. Ma l’arrivo del Cigno di Sarajevo sarebbe fortemente condizionato dallo sbarco del suo presunto sostituto alla capitale: un’incognita per il ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 12 settembre 2020) Stop all’effetto domino? Sarebbe questa la paura più grande nata tra l’asse Torino-Roma-Napoli, tre centri di mercato infuocati e molto legati tra di loro. Lainfatti, se da un lato resta particolarmente interessata a Suarez, dall’altro appare alla finestra per l’occasione. Il bosniaco sarebbe un pupillo di Pirlo, nonché un partner d’attacco ideale per un giocatore come Cristiano Ronaldo, alla ricerca del suo ‘Benzema‘. Nonostante la pazienza di Paratici nei confronti del giocatore e della Roma stessa sembra essersi assottigliata, questi indiscussi punti forti non avrebbero fatto svanire del tutto l’interesse bianconero. Ma l’arrivo del Cigno di Sarajevo sarebbe fortemente condizionato dallo sbarco del suo presunto sostituto alla capitale: un’incognita per il ...

