Cagliari, Rog: «Di Francesco ha le idee chiare. Sono contento» (Di sabato 12 settembre 2020) Marko Rog ha parlato al termine dell’amichevole contro la Roma: le dichiarazioni del centrocampista del Cagliari Marko Rog, centrocampista del Cagliari, ha parlato al termine dell’amichevole contro la Roma. PRESTAZIONE – «Sono contento, per il gol e per la prestazione della squadra: soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto bene, spero possiamo continuare così anche in campionato». TATTICA – «Il mister ha le idee chiare, sa quel che vuole. Mi chiede di effettuare gli inserimenti in attacco, di chiudere in mezzo quando ci difendiamo, di palleggiare e farmi trovare nelle zone giuste del campo quando teniamo il possesso. Ciascun allenatore porta le sue idee, ci vuole un po’ di tempo per acquisirle e perfezionare i ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) Marko Rog ha parlato al termine dell’amichevole contro la Roma: le dichiarazioni del centrocampista delMarko Rog, centrocampista del, ha parlato al termine dell’amichevole contro la Roma. PRESTAZIONE – «, per il gol e per la prestazione della squadra: soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto bene, spero possiamo continuare così anche in campionato». TATTICA – «Il mister ha le, sa quel che vuole. Mi chiede di effettuare gli inserimenti in attacco, di chiudere in mezzo quando ci difendiamo, di palleggiare e farmi trovare nelle zone giuste del campo quando teniamo il possesso. Ciascun allenatore porta le sue, ci vuole un po’ di tempo per acquisirle e perfezionare i ...

