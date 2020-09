Barcellona, Koeman parte bene: Gimnastic battuto. In campo anche Messi (Di sabato 12 settembre 2020) Il Barcellona prova a mettersi alle spalle le ultime turbolente settimane, la nuova squadra di Ronald Koeman parte bene e vince 3-1 il test amichevole contro il Gimnastic. Le reti portano la firma di Dembelè e Coutinho e Griezmann, gli ultimi due su calcio di rigore. Buoni segnali per il tecnico olandese, che schiera anche Messi per 45 minuti. Assenti invece Vidal e Suarez che si avvicinano a Inter e Juventus.LA PARTITAcaption id="attachment 1020819" align="alignnone" width="1024" Barcellona, Getty Images/captionKoeman disegna un 4-2-3-1 per il suo nuovo Barcellona, con i francesi Dembelè e Griezmann in campo insieme alla giovane stellina diciassettenne Pedri. Ad aprire la gara è ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 settembre 2020) Ilprova a mettersi alle spalle le ultime turbolente settimane, la nuova squadra di Ronalde vince 3-1 il test amichevole contro il. Le reti portano la firma di Dembelè e Coutinho e Griezmann, gli ultimi due su calcio di rigore. Buoni segnali per il tecnico olandese, che schieraper 45 minuti. Assenti invece Vidal e Suarez che si avvicinano a Inter e Juventus.LA PARTITAcaption id="attachment 1020819" align="alignnone" width="1024", Getty Images/captiondisegna un 4-2-3-1 per il suo nuovo, con i francesi Dembelè e Griezmann ininsieme alla giovane stellina diciassettenne Pedri. Ad aprire la gara è ...

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS BARCELLONA, SUAREZ E VIDAL NON CONVOCATI #Suarez e #Vidal non sono stati convocati da Koeman p… - sportli26181512 : Inter, Koeman cambia il Barcellona senza Vidal: 'Ho centrocampisti bravi per il il 4-2-3-1': Ronald Koeman, allenat… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Barcellona, Koeman su Messi: “Si sta allenando bene, ma deve migliorare… - ItaSportPress : Barcellona, Koeman parte bene: Gimnastic battuto. In campo anche Messi - - sportli26181512 : Messi titolare, Suarez e Vidal a casa: il Barcellona supera per 3-1 il Nastic nella prima amichevole: Buona la prim… -