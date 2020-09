Bake Off 2020, giù la maschera! (Di sabato 12 settembre 2020) Bake Off 2020 - Elisabetta La nuova edizione di Bake Off Italia si sta rivelando diversa da tutte le altre. Non soltanto per l’inedita giuria a quattro – ma con Clelia D’Onofrio sempre meno presente – quanto per il meccanismo della gara, diverso ogni volta e non sempre rispettoso della liturgia: i concorrenti sono divisi in gruppi, a volte fanno tutti la stessa prova e altre ci sono più prove tecniche, così ogni appuntamento spiazza, e dopo tanti anni non è un male. Ma l’ottava edizione è particolare anche perchè è quella registrata subito dopo il lockdown, e il Coronavirus crea un vero e proprio giallo. Bake Off 2020: i concorrenti indossano la mascherina a singhiozzo Le registrazioni sono partite all’inizio ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 12 settembre 2020)Off- Elisabetta La nuova edizione diOff Italia si sta rivelando diversa da tutte le altre. Non soltanto per l’inedita giuria a quattro – ma con Clelia D’Onofrio sempre meno presente – quanto per il meccanismo della gara, diverso ogni volta e non sempre rispettoso della liturgia: i concorrenti sono divisi in gruppi, a volte fanno tutti la stessa prova e altre ci sono più prove tecniche, così ogni appuntamento spiazza, e dopo tanti anni non è un male. Ma l’ottava edizione è particolare anche perchè è quella registrata subito dopo il lockdown, e il Coronavirus crea un vero e proprio giallo.Off: i concorrenti indossano la mascherina a singhiozzo Le registrazioni sono partite all’inizio ...

